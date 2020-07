Piccoli, vividi ricordi

Quando da piccolo mia madre mi sgridava ingiustamente (a volte capitava) io ci pativo, ma avevo talmente soggezione di lei che non riuscivo a dir le mie ragioni, neppure a piangere. Restavo lì come bloccato, mi mancava il respiro dall’angoscia. Quella penosa sensazione la riprovai per l’ultima volta a 5 anni nel Castello di Caselette, dove i missionari dell’Oratorio della Consolata ci avevano portato in gita una domenica d’estate. Trottammo all’alba da corso Ferrucci a Porta Nuova e poi da Alpignano (dove scendemmo dal treno) a Caselette. Allora era normale scarpinare. Fra i tanti giochi in programma, il clou era la caccia al tesoro. Di biglietto in biglietto si doveva arrivare all’ultimo, che dava diritto al “tesoro” (una penna stilografica). Io non avevo speranza di competere, ma per caso, frugando dietro un’anfora, trovai il biglietto vincente. Non sapendo ancora leggere bene lo mostrai a Gigi, il mio più grande amico, quello che pur essendo più vecchio di me mi considerava, mi difendeva dai dispetti dei grandi e giocava con me quando tutti mi dicevano solo “zitto gagno”. Gigi disse “non mostrarlo adesso, se no si accorgono che l’hai trovato prima” e me lo fece rimettere dove l’avevo trovato. Dopo qualche minuto andò lì da solo, lo prese, lo portò all’arbitro ed ebbe la penna. Io ci restai di sasso. Cercai di protestare “non è giusto, l’ho trovato io!” ma ottenni solo scherno da Gigi “cosa dici, bugiardo, stai zitto gagno” e riprovai quel blocco. Tradito, col cuore che scoppiava dallo sdegno restai lì muto, inabile anche a piangere. Ma mi servì. Ostia se mi servì. Bisogna scottarsi con la stufa accesa per non toccarla mai più.

