Piccolo arsenale in un fienile, ai domiciliari due insospettabili

Imprenditore e agricoltore arrestati dai carabinieri di Leinì: custodivano armi per conto di gang criminale

Armi e giubbotti antiproiettili – un piccolo arsenale – erano stati nascosti tra le balle di fieno e per questo motivo un imprenditore di 47 anni di Front Canavese e un agricoltore di 28 di Barbiana, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri di Leinì.

A entrambi sono stati concessi i domiciliari, anche se resta alto lo sbigottimento per la scoperta fatta durante un’ispezione. In un fienile nel loro appezzamento di terra, infatti, sono state rinvenute carabine modificate, puntatori laser e munizioni di diverso calibro.

Secondo gli investigatori i due avrebbero custodito le armi per conto di gang criminali dediti a furti e rapine. Le armi in questione sono state inviate al Ris di Parma per verificare se siano state utilizzate e quando.