Piedi nudi e scarpe rosse

Due piedi spuntano attraverso la copertura della ringhiera di un balcone, in questi palazzoni rossi a Volvera. Le unghie smaltate di scuro, in contrasto con la pelle che già illividisce, le infradito azzurre di gomma. In questi piedi nell’abbandono della morte possiamo scorgere la medesima valenza simbolica delle scarpe rosse appoggiate nelle piazze durante le manifestazioni contro i femminicidi. Di rosso c’è il sangue che è colato dal balcone, fino a formare una pozza, lì sotto, sui gradini. Verrebbe da considerare queste immagini dei simboli, ma dobbiamo ricordare che non era un simbolo invece Cristina Messina, freddata dal suo ex marito con un colpo di pistola alla testa. E non è solo un simbolo Giusy, la figlia colpita dal patrigno con due colpi esplosi al torace e che ora lotta per vivere in un letto di ospedale.

Una brutta storia di morte e gelosia, di sangue e follia, forse. Così simile a tante altre, quelle che compongono una contabilità che diventa quasi impossibile aggiornare. La domanda più inutile che una persona possa farsi, adesso, è: perché quell’uomo aveva una pistola? Una vecchia pistola, ci dicono. Cosa se ne faceva un ex addetto di un’azienda di nettezza urbana, che ora lavorava per altre ditte di pulizie? E soprattutto, come intendeva usarla, se è vero che ha passato tutta la notte in auto, sotto casa della sua ex moglie, fumando un numero incredibile di sigarette, per poi, al mattino dopo, attorno a mezzogiorno, sfogare il suo istinto omicida. Per poi vagare per due ore prima di costituirsi ai carabinieri. Quante volte ci siamo chiesti cosa passi nella testa di un uomo che scatena la sua violenza su una donna… Quante volte le risposte degli esperti ci hanno lasciato insoddisfatti… Non esistono risposte, non esiste raptus che giustifichi tutto questo. Nel delirio che l’assassino racconterà agli inquirenti ci saranno menzogne e giustificazioni. Ma niente è reale come quel sangue che continua a gocciolare, da un balcone dal quale si affacciano due piedi dalle unghie smaltate.

