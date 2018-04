Piemonte, 500 giovani ricercatori assunti grazie all’utilizzo dei Fondi europei

Cinquecento giovani sono stati assunti in Piemonte, grazie al sostegno pubblico alla ricerca. Il numero potrebbe raddoppiare nei prossimi due anni. In particolare, 330 sono assunzioni a tempo indeterminato in Alto Apprendistato da parte di imprese, 90 assunzioni da organismi di ricerca, 30 contratti triennali, 60 stabilizzazioni di personale. Hanno partecipato circa 150 imprese che hanno avuto accesso ai fondi europei in tema di ricerca, le università e i centri di ricerca.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE DE SANTIS

“Abbiamo fatto un po’ di fatica all’inizio del processo, ma il riscontro alla fine è stato positivo. Lo abbiamo esteso anche alle pmi. Siamo riusciti a fornire opportunità di lavoro qualificato a giovani di talento e ad aiutare le imprese ad avere competenze per innovare”, ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, Giuseppina De Santis.

L’INTERVENTO DELLA PENTENERO

“Non sono grandi numeri, ma sono numeri importanti. Dimostrano la validità del contratto di apprendistato che offre ai giovani una modalità innovativa di ingresso nel mondo del lavoro”, ha aggiunto l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero.

COSI’ I RETTORI SARACCO E EMANUEL

“Radicare un migliaio di ricercatori in Piemonte è un primo risultato. Il nostro obiettivo è che gli ingegneri che formiamo restino qui”, ha sottolineato il rettore del Politecnico, Guido Saracco. “Queste misure – ha osservato il rettore del Piemonte Orientale, Cesare Emanuel – sono state gestite in modo efficace dalla Regione. Per raggiungere questi risultati le università devono lavorare insieme”.