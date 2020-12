Piemonte, addio Lega: l’ex governatore Cota rientra in politica con Forza Italia

"Non ho pretese e non chiedo incarichi ma mi metto a disposizione a cominciare dalle elezioni amministrative della prossima primavera"

L’ex governatore (dal 2010 al 2014) del Piemonte Roberto Cota ha scelto Forza Italia per tornare all’impegno politico. Leghista della prima ora (ha guidato il Carroccio a livello regionale dal 2001 al 2016), pupillo di Umberto Bossi, l’avvocato (con studi a Novara e Torino) ha dunque deciso di prendere le distanze dal partito di via Bellerio, non rinnovando la tessera e trasferendosi sotto le insegne del partito del Cavaliere.

FORZA ITALIA, UN’OPPORTUNITA’

“Non ho abbandonato qualcosa, con il passaggio dalla Lega Nord alla Lega di Salvini non ho rinnovato la tessera e non ho incarichi di alcun genere”, ha precisato l’oramai ex leghista, come si può leggere su alcuni siti, spiegando che Forza Italia è stata, per lui, una “opportunità che mi è stata offerta dagli onorevoli Diego Sozzani e Roberto Rosso, che ringrazio”.

FELICE DI QUESTO NUOVO IMPEGNO

Ancora: “ho incontrato il coordinatore Paolo Zangrillo diverse volte e mi è piaciuto molto, perché parla il linguaggio concreto della vita reale e della professione. Sono felice di questo mio nuovo impegno per un partito, Forza Italia, che ritengo di prospettiva” ha aggiunto Cota.

NON HOI PRETESE MA SONO A DISPOSIZIONE

“Non ho pretese e non chiedo incarichi ma mi metto a disposizione come militante del partito azzurro a cominciare dalle elezioni amministrative della prossima primavera che interesseranno Torino e Novara a cui non farò mancare il mio aiuto” ha quindi proseguito l’ex governatore.