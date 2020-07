Piemonte, in autunno vaccino anti-influenzale gratuito per tutti gli over 60

Vaccino anti-influenzale gratuito per tutti gli over 60: in autunno, in particolare dalla fine di ottobre, la Regione Piemonte distribuirà circa un milione e centomila dosi per prevenire la diffusione del virus influenzale e scongiurare i rischi di un possibile accumulo di patologie con un’eventuale seconda ondata di Covid.

Lo ha stabilito la Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, che ha anche deciso di fissare al lunedì mattina, con inizio alle 11.30, la riunione della sottocommissione dedicata al coronavirus. Dall’autunno la Regione Piemonte estenderà la gratuità del vaccino anti-influenzale a tutti gli over 60, con la distribuzione di 1,1 milioni di dosi, che inizierà alla fine di ottobre.

Soddisfazione per l’ampliamento della platea di beneficiari del vaccino anti-influenzale è stata espressa dal presidente della Commissione, il leghista Alessandro Stecco, e dal suo vice, Andrea Cane.