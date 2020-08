Piemonte, il caldo ha le ore contate: in arrivo grandine e raffiche di vento

Il caldo in Piemonte ha le ore contate. Come riferisce l’Arpa, infatti, “da domani l’arrivo di una perturbazione atlantica sarà causa di un forte aumento dell’instabilità atmosferica che sfocerà in temporali forti su gran parte della regione con piogge intense, grandine e raffiche di vento”.

“L’instabilità maggiore è attesa dal pomeriggio di domani e il transito dell’area fredda, associata alla perturbazione, favorirà un calo delle temperature che si protrarrà anche nei giorni successivi – spiega ancora ancora l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale -. Gli effetti connessi ai temporali determinano una situazione di allerta gialla per temporali sulla regione domani”.