Piemonte, Chiamparino non si ricandida: “Serve rottura. Il nome lo scelga il congresso del Pd”

Il “gran rifiuto” del governatore. Ha scelto Baveno, nel bel mezzo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Sergio Chiamparino, per sciogliere la riserva sulla sua (ri)candidatura alla guida della Regione. Lì, in quello spicchio di terra che tra sei mesi voterà il referendum per staccarsi dal Piemonte e “passare” con la Lombardia. In ogni caso è deciso: non sarà lui il candidato del centrosinistra per le votazioni del prossimo anno. In soldoni: Chiamparino ha deciso che non si ricandiderà.

“IO AL MASSIMO POSSO FARE IL GENERALE CUSTER…”

“Ormai in Piemonte perdiamo qualsiasi elezione da due anni a questa parte” ha spiegato il presidente della giunta regionale. “Non so cosa debba ancora succedere per capire che serve una rottura, una discontinuità nelle candidature” ha aggiunto. “Abbiamo di fronte, in Piemonte, una stagione di congressi, usiamoli per decidere se vogliamo un’alleanza, con quali partiti e discutiamo anche della figura di candidato presidente che vogliamo” ha quindi precisato, provando a indicare la via per la scelta del nuovo aspirante governatore. “Io ritengo di essere l’ultima, anzi l’ultimissima spiaggia” ha detto ancora. “Servono energie nuove, io al massimo posso fare come il generale Custer che resta lì per ultimo a tenere la bandiera” ha quindi ironizzato.

GRIMALDI: CHIAMPARINO VA RINGRAZIATO

Una decisione, quella di Chiamparino, che il mondo della sinistra piemontese non ha perso tempo a commentare. Così Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi e Uguali in Piemonte, in merito alla decisione del numero uno della giunta regionale: Chiamparino non si ricandida? Questa notizia e il futuro del Piemonte meritano certo di più di qualche riga a caldo. Intanto, però, penso che Sergio Chiamparino vada ringraziato. Sono sicuro che il suo impegno non andrà in pensione, ma fa bene a dire che non può continuare ad essere il ‘primo cittadino’ dei progressisti del nord. Ieri ero in mezzo a migliaia di persone di questo territorio, e ho ascoltato le parole di un noto rapper torinese: ha ricordato ai tanti giovani che sinistra e destra non sono categorie superate: bisogna prendere posizione con coraggio”. “L’applauso è stato scrosciante. Ecco – ha concluso Grimaldi – servono progetti e volti nuovi per smuovere tutta la passione civile possibile, non possiamo farci battere da chi se la prende con gli ultimi lasciando i primi liberi di dettare le regole e di dare le carte”.

CARRETTA: CON CHIAMPARINO FASE NUOVA

Per Mimmo Carretta, segretario del Pd di Torino, quello di Chiamparino è stato un “grande atto di generosità“. “C’è bisogno – ha spiegato l’esponente dem – di una vera rivoluzione culturale, non solo per il Pd ma per tutta l’area del riformismo. Dopo il 4 marzo noi siamo diventati marginali, il quadro politico ci vede in un angolo dal quale dobbiamo uscire, e dobbiamo farlo individuando strumenti che ci diano modo di far scoccare una scintilla di speranza nei cittadini”. “Chiamparino è una risorsa forte per il partito, averlo a fianco in questa battaglia è per noi motivo di soddisfazione. Il Pd ha le risorse e le energie giuste per sostenere un progetto di questo tipo, ma dobbiamo capire che si è aperta nuova fase. Quando Chiamparino parla di alleanze mi trova totalmente d’accordo, bisogna oggi avere il coraggio che vent’anni fa portò a rivoluzionare il campo del centrosinistra con l’operazione Castellani sindaco” ha concluso Carretta.

ROSSOMANDO: “VERIFICHIAMO INTENZIONI DI CHIAMPARINO”

“Innanzitutto verifichiamo le reali intenzioni di Chiamparino in una sede di partito. E’ doveroso partire da lui ma, al di là di sue parole, la discontinuità è un tema politico e non personale. Se non ci fosse più la sua disponibilità, il Pd non può proporre una candidatura alla presidenza del Piemonte in solitaria. Il nome non può che nascere da un percorso politico di coalizione” è il pensiero della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, esponente torinese del Pd.

PORTAS (MODERATI): CI RIPENSI

“Chiediamo ancora una volta a Sergio Chiamparino di ripensarci perché solo con lui possiamo lavorare su un centrosinistra vincente alle regionali 2019. Se però il presidente confermasse la propria indisponibilità, i Moderati sono pronti a indicare persone capaci per guidare la coalizione di centrosinistra e contribuirne alla vittoria”. Così il leader dei Moderati, Giacomo Portas. “Penso in primis – dice Portas – a Carlotta Salerno, donna, giovane e competente. Ma i Moderati hanno al proprio interno altre risorse importanti: Silvio Magliano, Giovanni Maria Ferraris, e anche altri. Le esperienze, la dedizione politica e la capacità di amministrare non mancano”.