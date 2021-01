Il Piemonte chiede la revoca dei blocchi insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia

Sulla possibile revoca dei blocchi auto tornano a scontrarsi Comune e Regione. E’ stata proprio la sindaca Chiara Appendino nella mattinata di ieri a scagliare la prima pietra, inviando una lettera al presidente Alberto Cirio, in cui di fatto gli chiedeva di revocare le limitazioni delle auto in virtù del permanere delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria. E, con la stessa missiva, Appendino segnalava anche l’urgenza di convocare il “Tavolo qualità dell’aria” per aggiornamenti sulle misure previste in merito all’introduzione della scatola nera e agli interventi sui riscaldamenti, come già richiesto a dicembre dal “Tavolo metropolitano”.

Immediata la risposta di Cirio e del suo assessore all’Ambiente Matteo Marnati. «La competenza relativa ai blocchi del traffico è in capo ai sindaci – sottolinea Marnati -. Appendino potrebbe derogarli immediatamente»

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++