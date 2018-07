PIEMONTE: Comunità energetiche diventano legge

Il Piemonte sarà la prima Regione a dotarsi per legge delle comunità energetiche. Lo prevede la pdl approvata all’unanimità dalla terza Commissione riunitasi oggi in sede legislativa.

Un primo stanziamento di 50 mila euro sul biennio 2018-2019, previsto dalla nuova norma, permetterà a comunità di persone, enti e imprese di scambiarsi l’energia prodotta tramite fonti alternative. L’idea di fondo è quella della cooperativa di produzione e consumo di energia, per ottenere elettricità e calore da fonti rinnovabili disponibili localmente con una forte riduzione dei consumi.

UNA SODDISFAZIONE GENERALE

Alfredo Monaco (Scelta Civica per Chiamparino), primo firmatario della legge: ”Possiamo rivendicare di essere stati i primi in Italia a dotarsi di uno strumento cosi all’avanguardia e per questo devo ringraziare tutti i gruppi che, in modo trasversale, hanno sottoscritto il testo. Speriamo di riuscire a dare gambe a questa legge prevedendo per il futuro risorse adeguate a sostenerla. Ora spetta alle istituzioni promuoverla in modo efficace e ai piemontesi spetterà il compito di comprenderla e metterla in atto”. Il presidente della Commissione Attività produttive Raffaele Gallo, altresì soddisfatto: ”E’ una legge efficace e di grande valore perché traccia una prospettiva su cui il Piemonte sta tentando di essere in prima linea, con l’obiettivo di sviluppare livelli di approvvigionamento energetico intelligente e ottenere vantaggi in termini di costi energetici, sostenibilità ambientale e sicurezza”.