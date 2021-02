Piemonte, dal 21 febbraio tocca agli over 80: predisposti 61 punti vaccinali

Sessantuno punti dislocati in tutto il Piemonte per procedere alla vaccinazione anti-covid degli over 80, a partire dal 21 febbraio. Il piano vaccinale, con le fasi e il cronoprogramma rivisti dopo gli incontri con la struttura commissariale nazionale dei giorni scorsi, è stato presentato, oggi, dal governatore Alberto Cirio e dall’assessore Luigi Genesio Icardi.

LE MODALITA’.

Sono quasi 360mila gli ultraottantenni cui dovrà essere somministrato l’immunizzante in Piemonte (esclusi gli anziani delle Rsa, già vaccinati). I medici di famiglia definiscono gli elenchi degli over 80 secondo priorità e li caricano sulla piattaforma regionale. Le Asl fissano gli appuntamenti e li comunicano a pazienti e medico di famiglia, tramite sms, lettera o mail. In occasione della prima somministrazione viene comunicata data e luogo del richiamo.