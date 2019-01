In Piemonte dieci migranti della Sea Watch

Arriveranno in Piemonte i dieci migranti della Sea Watch e di Sea Eye. Saranno affidati alla chiesa Valdese, che ha sposato il progetto “Mediterranean Hope” della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Potrebbero essere tre nuclei famigliari diversi a essere “inseriti nel percorso di accoglienza in Piemonte”, fanno sapere i valdesi.

“Si è chiusa una pagina vergognosa e disumana della politica europea” ha dichiarato il moderatore della Tavola valdese, Eugenio Bernardini. “Siamo felici di dare il nostro contributo e ci occuperemo di queste persone riconoscendo la loro dignità, come abbiamo sempre continuato a fare con tutti, anche con tanti italiani, di cui noi ci occupiamo quotidianamente. La nostra priorità è aiutare chi è nel bisogno e nella sofferenza”.