Piemonte, disturbi alimentari in aumento tra i giovani: pronto piano di contrasto

«Bisogna intervenire e farlo al più presto, con tutte le misure necessarie». Parole dell’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, che ha deciso di «dichiarare guerra» ai disturbi del comportamento alimentare. Vere e proprie malattie che, se non riconosciute e trattate in tempo, possono portare anche, nei casi più estremi, a esiti drammatici.

I numeri sono importanti e, soprattutto, il trend è in crescita: in Piemonte, ad oggi, sono diagnosticati 1500 casi di anoressia (260 in più ogni anno) e 5mila di bulimia (450 in più ogni anno). Il tutto senza contare il cosiddetto «sommerso»: malattie subdole che confondono, si nascondono, colpiscono soprattutto i più fragili, come bambini e adolescenti (ma non solo, il fenomeno interessa, purtroppo, anche gli adulti) e troppo spesso non vengono diagnosticate in tempo.

«Bisogna agire subito – ha aggiunto Caucino – che ha partecipato, a Biella, a un’importante iniziativa di sensibilizzazione e informazione organizzata dall’Associazione «In punta di cuore – Ho già messo in campo misure per favorire sostegno psicologico, investendo concretamente con 520mila euro. Nei prossimi mesi partirà, poi, un progetto di sostegno alla genitorialità, dal momento che papà e mamma troppo spesso non si rendono conto di quanto stia accadendo al proprio figlio o alla propria figlia. Ho in cantiere, poi, l’istituzione di un corso di formazione regionale per genitori piemontesi, in grado di offrire modelli educativi atti a contrastare l’aumento di queste diagnosi».

A peggiorare questa situazione ha contribuito anche la pandemia da Covid-19, che ha portato con sé gravi effetti sui minori: basti pensare che sono stati rilevati significativi aumenti di episodi di autolesionismo e di tentativi di suicidio. E in alcuni dei più importanti nosocomi pediatrici i posti letto totalmente occupati, insieme agli accessi al pronto soccorso, nel 90% dei casi sono rappresentati da tentativi di togliersi la vita per giovani tra i 12 e i 18 anni. Accanto ai fenomeni descritti, si rilevano l’aggressività e la violenza, nonché i disturbi alimentari, aumentati del 30%.

«Compito della politica e della Regione – conclude Caucino – è informare e formare le famiglie e, di conseguenza, i pazienti sui rischi di queste patologie, mettendo in campo tutte le risorse possibili per frenare questo fenomeno che è stato clamorosamente acuito dai lock down imposti per contrastare la pandemia. Perché oltre a tutto quanto detto la vera cura passa soprattutto dalla restituzione delle socialità ai nostri figli, consentire loro di poter nuovamente andare in piazza, giocare con gli amici, confrontarsi, crescere con gli altri. E per questo mi batterò con tutte le mie forze».