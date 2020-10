Piemonte flagellato dal maltempo: allagamenti a Ivrea, criticità nel Cuneese e in Valsesia. Cirio chiede lo stato d’emergenza [FOTO e VIDEO]

Il maltempo si abbatte sul Piemonte ed è emergenza. Undici i dispersi, interi paesi isolati, case e strade devastate. È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone della regione in seguito alle forti piogge che si sono abbattute a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea la preoccupazione per i dispersi, di cui sono ancora in corso le ricerche, e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite – con i quali è in contatto da stanotte – descrivono in alcuni casi peggiori del ‘94.

Cirio stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli e si è confrontato con il Governatore ligure Toti: insieme chiederanno lo stato d’emergenza.

Tutta la Giunta è operativa in questo momento sul territorio e gli Assessori stanno monitorando e presidiando fisicamente le aree più colpite.

Dalle 4.30 è chiusa l’autostrada A4 Torino-Milano nel tratto vercellese, tra i caselli di Santhià, Balocco, Greggio e Carisio, dopo che le acque del torrente Cervo e della roggia Berzetti hanno invaso la carreggiata in diversi punti.

Situazione difficile a Ivrea e Banchette a causa dell’esondazione della Dora, che ha invaso cantine, garage e campagne. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per gli allagamenti diffusi. Chiuse le provinciali tra Salerano e Lessolo e tra San Benigno e San Giusto, mentre a Brosso la SP66 è stata interessata da una frana.

Ma è nel resto del Piemonte che la situazione è ancor più drammatica. C’è apprensione per le sorti di dieci dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese. Un altro disperso si registra nel Vercellese, nel comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia mentre percorreva la SP 105.

In allerta le dighe Ceppi Morelli (Vco), Sessera (Bi) e Gurzia (To). In preallerta quelle di Piastra (Cn), San Nicolao (Bi), Rinasco (Vc) Melezet e Vistrorio (To). Le forti piogge della notte hanno determinato la disalimentazione di 55mila utenze elettriche, di cui 11.599 nel Cuneese; 14.200 nel Novarese; 14.000 nel Vco, 6.700 nel Vercellese e 4.500 nel Biellese. Gli operatori sono al lavoro per il ripristino del servizio.

Al lavoro per fare fronte alla situazione 249 volontari, di cui 174 del Coordinamento regionale di Protezione civile, 72 del Corpo Antincendi Boschivi, tre dell’Ana. Tutta la Protezione civile è sul territorio. Il coordinamento territoriale del volontariato di Asti e Alessandria si sta recando nel Cuneese per rafforzare i soccorsi e la sala operativa di corso Marche 79 a Torino resterà operativa h. 24 fino alla fine dell’emergenza.

UN MORTO IN VALLE D’AOSTA, DISPERSI NEL CUNEESE, VALSESIA IN GINOCCHIO

Nella vicina Valle d’Aosta un volontario dei vigili del fuoco è morto dopo essere stato travolto da un albero. Tre gli addetti di un’organizzazione di volontariato, Emmaus Cuneo, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri. Erano a bordo di un camioncino diretto a Tenda e i contatti si sono interrotti in prossimità di Vievola, una delle località maggiormente flagellate dalla pioggia e dove si sono registrate due frane.

Sempre a Vievola, un malgaro tratto in salvo insieme a quattro pompieri francesi dopo una frana ha riferito di aver perso i contatti con il fratello, trascinato via dai fiumi in piena. In Valsesia, invece, non si hanno notizie di un ragazzo che stava percorrendo la strada tra Doccio e Cresia.

Ma sono anche ingenti i danni provocati da piene ed esondazioni. A Limone Piemonte, dove manca la corrente elettrica, 35 persone sono state evacuate in seguito all’esondazione del torrente Vermenagna. Isolato il Colle di Tenda, da Torino vigili del fuoco in soccorso di quelli del compartimento di Cuneo.

Situazione critica anche a Vernante, dove il peggio è atteso in serata, mentre a preoccupare è anche il Tanaro, uscito dagli argini a Garessio. La furia delle acque, a Ceva, ha provocato il cedimento dello storico ponte romanico di Bagnasco, già danneggiato dall’alluvione di 26 anni fa. Isolate anche trenta persone a Ormea.

Preoccupa anche la piena del Sesia, che ha superato gli otto metri e mezzo ed è esondato in più punti. Chiusi tutti i ponti da ieri sera, interrotta la vecchia linea ferroviaria tra Torino e Milano e quella tra Vercelli e Novara: attivati da Trenitalia i servizi sostitutivi con i bus. Sei persone a bordo di un camper sono state salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco all’alba a Vercelli.

Nel nord della regione, i maggiori problemi sono concentrati nel Biellese. Danneggiata la Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, crollo parziale per una spalletta del ponte sullo Strona a Crevacuore. Cinquemila le persone rimaste senza utenza telefonica a causa dell’emergenza. Problemi e criticità anche nel Verbano Cusio Ossola.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno operando alle Terme di Valdieri dove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell’abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi sette persone che si trovavano nelle case isolate. Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale che si presenta in condizioni pessime per fango e detriti provocati dalle abbondanti piogge. In mattinata è stato evacuato con l’eliambulanza 118 un guardiapesca che si trovava bloccato al Lago delle Rovine.

Inoltre, in mattinata un albergatore ha denunciato il mancato rientro per una comitiva di escursionisti tedeschi partiti alcuni giorni fa per un trekking. Da programma, questa mattina avrebbero dovuto chiamare l’albergatore per essere prelevati alle Terme di Valdieri, in discesa da uno dei rifugi a monte. Al momento non hanno dato notizie di sé e le condizioni di forte vento non rendono possibile un sorvolo in elicottero alle alte quote. Infine, anche la frazione di San Giacomo di Entracque è isolata. Una squadra si sta portando in loco per valutare come evacuare gli abitanti.