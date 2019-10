Piemonte flagellato dall’acqua, un morto nell’Alessandrino: Cirio chiede lo stato d’emergenza

Il drammatico appello del governatore: "Non possiamo lasciar soli sindaci e privati a contare i danni"

Oltre 130 sfollati, scuole chiuse in numerosi centri

Il Piemonte flagellato dal maltempo. Assume contorni tragici la fitta ondata di piogge che si abbattutasi nelle ultime ore sulla regione. Una persona è morta in provincia di Alessandria, Fabrizio Torre, tassista originario di Sale. Era disperso da ieri sera, si era recato in Liguria per accompagnare un rappresentante inglese a Serravalle ed è stato travolto da un rio esondato a Villa Carolina, nel territorio del comune di Capriata.

Proprio nell’Alessandrino si registrano i danni più consistenti, con intere zone come il Gavese, l’Ovadese e il Novese flagellate dall’acqua e interessate da frane e allagamenti. Numerosi gli sfollati, 130 secondo le prime stime. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato che chiederà lo stato di emergenza. “Abbiamo bisogno che lo stato ci sia, non possiamo lasciar soli sindaci e privati a contare i danni. Mi piange il cuore”, il drammatico appello del governatore, ad Alessandria dove ha incontrato il capo della Protezione Civile Borrelli.

Scuole chiuse, intanto, ad Alessandria e in numerosi altri centri, dove pure la situazione in mattinata è apparsa in lento ma progressivo miglioramento. Il livello del Bormida sta calando, ma la situazione resta critica anche se è stata riattivata, dalle prime ore del mattino, la circolazione ferroviaria sulla Torino-Genova e sulla Genova-Milano. Convogli a velocità ridotta sul tratto tra Novi Ligure e Arquata, con cancellazione di alcune corse.