Piemonte: il beltempo ha ore contate. Nella notte sono attesi rovesci e temporali

Il transito oltre alpe di un nucleo depressionario in quota, in moto da est verso ovest, determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica

L'Arpa dirama l'allerta gialla per rischio idrogeologico

Durerà poche ore la tregua maltempo sul Piemonte. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dalla notte il transito oltre alpe di un nucleo depressionario in quota, in moto da est verso ovest, determinerà un aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali.

DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA

Ed è allerta gialla per il rischio idrogeologico. Sono attesi dapprima fenomeni intensi su verbano, biellese, alto novarese e alto vercellese, in successivo spostamento verso le pianure occidentali.