Piemonte, la regione degli incendi: già 77 dall’inizio dell’anno

In primavera, estate, autunno, persino in inverno: in Piemonte è sempre emergenza incendi. Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono già 77 gli incendi boschivi dall’inizio dell’anno, che hanno impegnato 643 volontari, 219 mezzi, due aerei Canadair e altrettanti elicotteri.

L’allarme è alto in questi giorni a causa del perdurare della siccità e – come spiegano dai vertici della Regione Piemonte – allo stato attuale è impossibile concedere deroghe dallo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, dichiarato lo scorso 30 dicembre, o dalla legge che impedisce azioni che, entro 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, possano innescare incendi.

Il punto della situazione è affidato ad Alberto Valmaggia, assessore regionale alla Protezione Civile: “Vista la siccità e con precipitazioni che non si prevedono nel breve periodo, tutto il sistema operativo regionale antincendi boschivi continua a essere allertato sull’intero territorio regionale. Evidentemente, a fronte di un quadro come questo, non è possibile concedere alcuna deroga all’accensione di fuochi a quanti in questi giorni la stanno chiedendo. Anzi, si ricorda che tutte le violazioni sono perseguibili penalmente”.