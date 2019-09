Piemonte nella morsa del maltempo: temporali e grandinate, resta l’allerta gialla

Strade trasformate in fiumi d’acqua e cantine allagate soprattutto nelle Langhe dove sono stati danneggiati i vigneti. Disagi anche in Val Susa

Resta il livello di “allerta gialla” in Piemonte per le condizioni meteo, destinate a peggiorare nelle prossime ore (sono previste piogge diffuse anche oggi pomeriggio). Nella giornata appena trascorsa, violenti scrosci, grandinate e temporali si sono abbattuti su tutta la regione.

DELICATA LA SITUAZIONE NELLE LANGHE

Particolarmente delicata la situazione registrata nelle Langhe, nel Cuneese, una delle zone più colpite dal maltempo: in appena un’ora, infatti, ieri pomeriggio sono caduti fino a 130 millimetri di pioggia ad Alba e nei paesi limitrofi, dove la grandine ha flagellato i vigneti carichi d’uva alla vigilia della vendemmia.

FIUMI DI ACQUA E FANGO AD ALBA

In pochi attimi gli abitanti di quelle zone, dove hanno imperversato violenti temporali e nubifragi, si sono ritrovati cantine allagate, rioni isolati e strade trasformate in fiumi d’acqua e fango.

DISAGI NEL VERBANO E IN VAL SUSA

Langhe ma non solo, perché anche nel Verbano l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato un picco di 100 millimetri di pioggia caduti a Cursolo, nella Val Grande, e di 86.4 mm (caduti nelle ultime 24 ore) a Trontano. Lievi disagi anche sulle montagne di Giaglione, in Valle di Susa, e sopra Bardonecchia.

NEVE IN QUOTA FINO A 2200 METRI

Intanto si registrano le prime nevicate in montagna, fino a 2.200 metri di quota sui rilievi del Verbano. Tra l’altro, proprio nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sono 15 i Comuni che hanno chiesto alla Regione l’intervento per i danni causati dal maltempo ad agosto e che ieri hanno incontrato il governatore, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti e Protezione civile Marco Gabusi.

CHIESTO STATO DI EMERGENZA

“Abbiamo richiesto a Roma lo stato di emergenza, per il quale attendiamo una risposta entro fine settembre. Se la risposta sarà positiva avremo le risorse per poter intervenire con una soluzione definitiva anche per le frane che tormentano da tempo la Val Formazza” hanno dichiarato Cirio e Gabusi.

DA DOMANI MIGLIORA

Da domani, sabato 7 settembre, l’allontanamento della perturbazione verso est consentirà un graduale miglioramento delle condizioni meteo (i fenomeni saranno comunque in attenuazione fin da questa sera), anche se qualche rovescio è comunque previsto sui rilievi, nelle ore centrali, ed in pianura, domani sera, fino a domenica mattina

ARRIVA UN PO’ DI FREDDO

Secondo le previsioni dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) a partire da domenica 8 settembre la discesa di aria fredda dalla Scandinavia, accompagnata da forti correnti settentrionali, favorirà un miglioramento ancora più deciso delle condizioni climatiche, sia pure con un clima che resterà ventoso.