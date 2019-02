Piemonte, no del governo a stabilizzazione dei medici precari

La denuncia dell’assessore regionale alla sanità, Antonio Saitta, non è priva di amarezza: “Il governo gialloverde mette a rischio un servizio indispensabile: non conosce la realtà piemontese e ha preferito impugnare la nostra legge invece di informarsi. Invito l’Ordine dei medici a far sentire la sua voce al nostro fianco”.

Il riferimento è all’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, da parte del governo, del provvedimento con cui la Regione Piemonte stabilizza oltre 80 medici che prestano servizio sulle ambulanze del 118, tutti con contratti a tempo determinato. Un provvedimento che Saitta definisce “necessario per evitare l’interruzione del servizio”.

La norma, approvata a dicembre 2018 dalla Regione Piemonte, dispone che i medici in servizio presso il 118 con un’anzianità lavorativa di almeno tre anni possano accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, con il solo requisito del superamento del corso di Emergenza territoriale. “Una soluzione di buon senso”, per Saitta. Non per il governo.