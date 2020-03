Il Piemonte pensa allo stop totale. Ma alle imprese costerà 9 miliardi

L’ora è cruciale, e nessuno, in giunta regionale, pare abbia dissentito di fronte alle parole del governatore Alberto Cirio. Se nel tentativo di arginare il Coronavirus la Lombardia si fermerà per 15 giorni, con l’unica eccezione di farmacie e alimentari, tanto vale fare lo stesso. Una scelta che la Regione comunicherà al premier Conte, cui spetta l’ultima parola e che ha già detto – così come il numero uno della Protezione Civile, Angelo Borrelli – di non escludere a priori una ulteriore stretta. «Il parere di Fontana va ascoltato, in base a come si evolve il contagio siamo pronti alla chiusura totale» ha quindi ammesso in serata Cirio. «Ho chiesto all’assessore alla Sanità Icardi di avere un parere tecnico sull’impatto delle ultime misure di contenimento – ha continuano -. Se il giudizio medico-scientifico le riterrà non ancora sufficienti siamo pronti a sostenere e appoggiare la Lombardia nei confronti del Governo. La vita viene prima di tutto».

