Il Piemonte perde 10 miliardi al mese. E due imprese su tre sono pessimiste

Solo il 27% delle 500 aziende piemontesi interpellate da Confindustria è rimasta totalmente aperta nel periodo che va dal 4 al 14 aprile. Il 67% degli imprenditori prevede che sarà fortemente condizionato negli obiettivi dall’emergenza, mentre l’84% sta facendo ricorso alla cassa integrazione in deroga per superare la serrata. Tra chi è rimasto chiuso e chi ha lavorato, il Piemonte «sta perdendo 10 miliardi al mese» avverte il numero uno di Confindustria Fabio Ravanelli. «Questa seconda indagine – aggiunge preoccupato, guardando ai dati – non fa che confermare i timori per il nostro sistema industriale». In questo senso, appare indispensabile guardare al futuro e alla riapertura. «Tutti noi abbiamo ormai sviluppato una piena consapevolezza dei rischi e dei comportamenti più corretti da tenere – prosegue Ravanelli -, ma rimane utile ribadire ancora una volta che la condizione essenziale per la riapertura è il rispetto rigoroso e totale degli standard di sicurezza. Potranno riprendere solo quelle aziende che in questo periodo hanno avuto modo di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori».

