Il Piemonte fa tris in “Collegio”: «Ma che barba studio e regole»

A conferma di quanto “Il Collegio” sia diventato il docu-reality più amato dai teenagers non sono soltanto i dati audience dell’ultima stagione, quanto il fatto che ai provini per l’anno scolastico che si aprirà questa sera dalle 21,20 su Raiudue si sono presentanti ben 22.000 aspiranti.

Ma, tra loro, solo 20 sono stati scelti per entrare a fare parte del cast, che sotto la guida dei professori e della new entry Simona Ventura, condurrà gli spettatori in un viaggio indietro nel tempo fino agli anni ‘80. E per la prima volta da quando va in onda il format targato Magnolia-Banijay Group a vedersela con test, interrogazioni, regole e punizioni ci saranno anche tre piemontesi, Roberta Maria Zaccaro, 16 anni di Torino, Gianni Nunzio Musella, 17 anni di Moncalieri e Niccolò Robbiano, 15 anni di Alessandria. A tu per tu con i ragazzi, proprio alla vigilia del loro ingresso presso il Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, si è capito chiaramente che ne faranno vedere delle belle e che starsene tranquilli sui libri non è certamente un obiettivo primario. In barba alle regole e alla severità.

«Credo che il collegio cercherà di mettermi con le spalle al muro, di impormi dei limiti e di portarmi all’esasperazione. Le regole, sicuramente, mi vestiranno strette, ma spero di cogliere quest’esperienza come crescita personale», spiega, infatti, Roberta Maria che si è ritirata al terzo anno di Liceo Artistico proprio per trovare la sua strada, aggiungendo che «con lo studio non ho un buon rapporto, preferirei uscire a divertirmi piuttosto che passare ore sopra una sedia a studiare». E anche Gianni Nunzio, studente all’Istituto Tecnico e aspirante trapper, fa capire chiaramente che oltre i libri c’è molto di più: «Il mio rapporto con lo studio non è dei migliori, ma quest’anno va decisamente meglio. Ho la testa per affrontarlo nel miglior modo. Dal collegio mi aspetto di crescere come artista e sogno un futuro in tv».

Più ligio al dovere, invece, ma forse solo per convenienza, il furbo e spigliato Niccolò, studente al Liceo Linguistico: «Premetto che la scuola non mi piace, la trovo un ambiente noioso che dà poche attenzioni ai giovani, qualche attività di svago farebbe bene ogni tanto. Io però studio, perché penso che studiare due orette per prendere un voto discreto sia molto meglio che non studiare e ritrovarsi sui libri durante l’estate. Dal collegio io mi aspetto di divertirmi e fare amicizia con i miei futuri compagni ma mi aspetto anche di crescere e maturare, magari correggendo qualche mio difetto».

I tre ragazzi e i loro compagni se la dovranno vedere con gli affascinanti anni ‘80, quelli dei loro genitori e della stessa Simona Ventura. Non avranno il cellulare ma potranno sperimentare il Commodore 64, al posto di Youtube vedranno i film in Vhs. Ma gli anni ‘80 saranno anche quelli durante i quali scopriranno le origini dell’aerobica, della breakdance, vivranno le emozioni dei Mondiali di calcio dell’82 e impareranno a ballare come Michael Jackson. Infine, tra le novità di quest’anno spicca “Il Collegio off”: uno spin-off digital con l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della scorsa edizione del programma, a condurre Niccolò Bettarini e Valentina Varisco. Insomma, la campanella sta per squillare, non resta che mettersi… sul divano.