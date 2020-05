Piemonte verso la guarigione, Cirio: «Troppa gente in giro»

I dati parlano chiaro e sembra davvero che il Piemonte abbia imboccato la strada giusta, quella che porta alla sconfitta del Covid. A suscitare perplessità, è la pubblicazione di uno studio dei ricercatori dell’Imperial College di Londra, che lancia l’allarme proprio sulla regione. «Senza test e tracciamento e con l’aumento della mobilità – si legge -, i contagi sono destinati a salire di nuovo». In realtà, secondo il bollettino diffuso ieri dall’Unità di crisi, i positivi in Piemonte sono in calo: 152 nelle ultime 24 ore (il totale sfiora quota 28mila). Stabile il numero dei decessi: 30, di cui soltanto 3 nella giornata di ieri (in tutto dall’inizio dell’epidemia sono stati 3.216). Un ulteriore dato positivo riguarda le persone guarite: 518 in più rispetto a lunedì, portando la cifra finale a 6.564. Altri 2.671 sono in via di guarigione. E continuano a scendere, costantemente, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: adesso sono 155.

