Maltempo in Piemonte: allerta gialla sulle Alpi ma nevica solo in alta quota

Allerta gialla per le prossime 36 ore su un’ampia fascia del Piemonte, dalle valli Po e del Torinese alla Val Sesia, per piogge e nevicate abbondanti, ma solo a quote medio alte – avverte il servizio di allerta meteoidrologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

RISCHIO ALLAGAMENTI

La “criticità è diffusa per nevicate” con possibili disagi alla viabilità, ma c’è anche il rischio di allagamenti per piogge che sul “settore pedemontano occidentale” potrebbero essere “forti o molto forti”. Maltempo anche lunedì, con raffiche di vento molto forti sulle montagne del sud del Piemonte, quota nel tra i 1.300 e i 1500 metri; migliora solo martedì. Le temperature saranno più vicine ai valori autunnali che all’inverno, con massime di 12-13 gradi in pianura e termometro mai sotto lo zero neppure a 2.000 metri.