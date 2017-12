Piemonte, in 36mila a letto con l’influenza. Ma il picco non è ancora arrivato

Dati in linea con quelli dello scorso anno: la fascia più esposta è quella infantile. Nelle prossime settimane i rischi maggiori

Sono 36mila i casi d’influenza registrati in Piemonte dal 18 al 24 dicembre. La fascia più esposta è quella infantile (27 casi per mille assistiti). A riferirlo è il SeReMi, il servizio regionale di riferimento epidemiologico per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.

I dati sono in linea con quelli dello scorso anno e finora non si sono verificate particolari criticità. Il picco, però, è previsto nelle prossime settimane.

La Regione invita i cittadini a vaccinarsi: sono 605mila i piemontesi che hanno già proceduto (l’anno scorso in totale ne furono 640mila).