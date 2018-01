Tecnico di telefonia salvato sui monti di Crevoladossola: infreddolito ma illeso

Aveva effettuato un lavoro di manutenzione sui ripetitori della zona. A causa del peggioramento delle condizioni meteo l'elicottero non era riuscito a prelevarlo

E’ stato ritrovato infreddolito ma illeso, in buone condizioni di salute, tanto da riuscire a a scendere a valle sulle proprie gambe, “calzando” un paio di racchette da neve. La prima tappa ristoratrice è stata in un bivacco lungo il percorso.

OPERAZIONI CONCLUSE ALL’ALBA

Si sono concluse all’alba le operazioni per il recupero del tecnico di telefonia mobile che nel pomeriggio di ieri era rimasto bloccato alla Colmine di Crevoladossola (1.702 m), nel Comune di Crevoladossola (VCO) dopo aver effettuato un lavoro di manutenzione sui ripetitori telefonici della zona. L’uomo era stato condotto in quota con un elicottero privato, che a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche non lo ha potuto prelevare al termine delle sue mansioni.

MOBILITATE LE SQUADRE DI RICERCA

Intorno alle ore 17 la società di elicotteri ha contattato la Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas Piemonte) comunicando che non erano in grado di raggiungere l’uomo. Immediatamente sono state mobilitate le squadre a terra della delegazione Ossolana partite con gli sci e le pelli di foca a causa dell’abbondante nevicata lungo il percorso. I tecnici del Cnsas Piemonte insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) hanno raggiunto il disperso intorno alle mezzanotte, dopo oltre 1000 metri di dislivello in condizioni climatiche proibitive tra nebbia, pioviggine e nevischio. L’intero gruppo ha raggiunto Crevoladossola intorno alle ore 5 di questa mattina.