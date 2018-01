Tensioni e tafferugli davanti alla Regione per la distribuzione dei voucher scuola

Gli uffici distribuiscono 60 numeri per il disbrigo delle pratiche, ma le persone in fila sono molte di più e la situazione degenera. In piazza Castello arriva la polizia

Momenti di tensione, questa mattina, davanti agli uffici della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino dove in tanti si sono messi in coda, per richiedere le credenziali (username e password) necessarie per la domanda on-line sulla piattaforma “Sistema Piemonte” per ottenere il buono scuola. Si tratta del voucher digitale che rimborsa le famiglie (con un reddito fino a 26mila euro di Isee) delle spese sostenute per la scuola dei figli (pubblica e privata).

ARRIVA LA POLIZIA

La situazione è degenerata nel momento in cui gli uffici hanno consegnato i 60 numeri corrispondenti alle pratiche da gestire in una giornata. Le persone presenti in fila, infatti, erano molte più di 60 e dal momento che il bando scade lunedì prossimo, in tanti hanno temuto di non riuscire a farcela in tempo. Da qui la tensione che è poi sfociata in tafferugli. Sul posto, per riportare la calma, è intervenuta anche la polizia. La situazione è tornata rapidamente alla normalità.