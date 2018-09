Piero, collezionista giramondo che ricostruisce le case dei film

Ci sono anche la villa di Psyco, la casa di Jessica Fletcher nell’immaginaria Cabot Cove e la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. E poi cottage, castelli, chiese e mulini a vento. Tutte opere nate dall’ingegno di Piero, 66enne di Rivoli, trasformate in realtà dopo precise lavorazioni con i pezzetti di legno, le pietre, il sughero e la paglia.

Un hobby nato nel 2007 dopo la pensione, lui che per 40 anni ha lavorato in un’azienda elettromeccanica a Caselette. A dire il vero però, l’ispirazione maggiore gliel’hanno data i viaggi in giro per l’Europa. Francia, Irlanda, Scozia, Galles, Olanda e Austria, solo per citare alcuni paesi dove, tra una passeggiata a piedi insieme alla moglie o un giro con la sua amata bicicletta, Piero scorgeva questi bellissimi edifici, da cui rimaneva piacevolmente catturato. E che una volta a casa provava a riprodurre, con successo, in scala ridotta.

«Li fotografo per tenerli bene a mente, dopodiché – spiega Piero – cerco di rifarli in maniera fedele. Finora ne avrò fatti un’ottantina, più o meno. Lavoro perlopiù alla sera, magari davanti alla televisione. I pezzi? Alcuni, come le pietre, me li porto a casa dai miei viaggi. Il legno, invece, proviene da mobili vecchi che ormai non uso più». Un lavoro che richiede tempo e pazienza, tra un taglio con il cutter e un getto di vinavil per tener ben salde le varie componenti. Ed è più minuzioso che mai, perché Piero ci tiene talmente tanto alle sue amate opere da curarne persino gli interni. Infatti, nella chiesa che ha costruito dopo averne vista una identica in Austria ci sono l’altare e i banchi, mentre le case e le ville sono tutte arredate nei minimi particolari. Poi c’è il tocco finale che rende il tutto più magico: le luci, grazie a un circuito d’illuminazione ad hoc.

E quando gli si fa notare che le sue opere, sul mercato, potrebbero trovare più di un acquirente interessato, ci risponde così: «A dire il vero le regalo ai famigliari, ai parenti o agli amici. A Natale o in occasione di un compleanno, penso che ricevere un dono così sia qualcosa di originale». Non che non ci abbia provato a venderle, ma a quanto pare il gioco non valeva la candela. «Sono andato ai mercatini, ma l’organizzazione generale lascia molto a desiderare. Ti alzi alle 6 del mattino e in tutta la giornata vendi uno o due manufatti al massimo. E le spese sono eccessive per lo spazio piccolissimo in cui fare l’allestimento. Ma forse è meglio così. Sono felice di poter far contenti i figli e i nipoti con le mie casette».