Piero Gros: «Mancanza di rispetto per tutta la montagna»

Prima campione, poi telecronista e infine imprenditore della montagna. Piero Gros, Pierino, si trova in Svizzera quando arriva la notizia che la riapertura degli impianti in Italia è stata nuovamente posticipata. Un duro colpo da assorbire. Soprattutto, «una mancanza di rispetto per chi lavora in montagna» spiega l’ex medaglia olimpica.

Hanno sbagliato?

«Ho sempre sostenuto che prima di tutto viene la salute. Quello che è sbagliato è prendere decisioni così, a singhiozzo. Sarebbe stato meglio dire che si doveva restare chiusi fin dall’inizio. Meglio rinviare tutto a maggio, essendone certi però di poter riaprire in sicurezza»

