Piero e Silvia riaprono l’arte: adesso si punta al weekend

Un portone che si apre lentamente, quasi per non fare rumore. Per tanto, troppo tempo, anche solo il pensiero della normalità appariva clandestino, quindi, meglio fare tutto lentamente, senza sbagliare una mossa, non si sa mai. Meglio essere discreti e seguire il protocollo di sicurezza in tutta calma. E’ stata grande l’emozione ieri alle 11 in punto presso Camera, il Centro italiano per la fotografia di via della Rosine 18, il primo sito museale torinese (tra i pochissimi anche in Italia) a riaprire i battenti dopo il lockdown durato due mesi. Ed è qui che abbiamo incontrato il primo visitatore che ha avuto a Torino l’onore – accompagnato da applauso e omaggio – di potere ammirare una mostra dopo tanto a tempo. Ad accogliere Piero Scaffidi, corriere oggi in pensione, i capolavori della collezione Bertero “Memoria e passione. Da Capa a Ghirri” che per l’occasione rimarranno esposti fino al 30 agosto.

