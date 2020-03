Pietro Micca, Bellezia Croce e Paolo Sacchi. La Torino senza paura

Se ci vedesse Pietro Micca, chissà cosa direbbe. Paura, lui, non ne ha avuta; almeno, così ci raccontano i narratori dell’assedio del 1706: là, nel buio della Mezzaluna del Soccorso, Pietro Micca ha acceso la miccia che ha salvato Torino dall’assedio francese, sacrificando la sua vita. Coraggio, abnegazione. Eroismo. Percorriamo tutti i giorni la via a lui intitolata, nel centro di Torino; i suoi palazzi eleganti ci ricordano che con quel sacrificio eroico la città ha conservato la sua indipendenza e si è fatta grande, diventando capitale di tre regni: di Sicilia nel 1713, di Sardegna nel 1720 e poi d’Italia nel 1861. Grazie a Pietro Micca, che non ha avuto paura. E grazie a tutti gli uomini di Vittorio Amedeo II e del principe Eugenio, che non hanno avuto paura di sferrare un attacco frontale a quei francesi che già assaporavano la vittoria su questa piccola città.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++