Piffetti, il capolavoro recuperato sarà esposto al pubblico

La scrivania settecentesca del maestro ebanista torinese sarà portata a Venaria per il restauro, poi tornerà a Palazzo Chiablese

La scrivania-capolavoro del maestro ebanista torinese Pietro Piffetti, del valore stimato di oltre due milioni di euro, sarà portata alla Reggia di Venaria per il restauro, poi tornerà a Palazzo Chiablese. Lo ha assicurato Mario Turetta, direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dopo il ritrovamento dell’opera da parte dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale.

“Contiamo di esporlo al pubblico già nel periodo natalizio. I fondi ci sono”, ha assicurato Turetta, protagonista con i militari della conferenza stampa successiva al ritrovamento a cui ha partecipato anche la soprintendente Luisa Papotti: “Vedere il mobile risalire lo scalone di Palazzo Chiablese e tornare a casa mi ha emozionato”, ha ammesso.

Il tenente colonnello Silvio Mele, comandante del Nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, ha spiegato invece le fasi dell’operazione, scattata in seguito a una segnalazione della Soprintendenza delle Belle arti. La scrivania era stata venduta senza autorizzazione a un privato, nel 1976 ha lasciato l’Italia e negli anni 90 è stata anche esposta al Metropolitan Museum di New York. Il mobile era stato realizzato tra il 1767 e il 1768 per gli appartamenti ducali di Palazzo Chiablese.