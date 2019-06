Pinerolo: aggredisce una donna e due uomini, fermato dai carabinieri con lo spray

Protagonista della vicenda un 48enne senza fissa dimora: ha trascorso la giornata in carcere

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo utilizzando lo spray urticante in loro dotazione, dopo che aveva tentato di strappare la borsa a una donna che stava passeggiando sotto i portici di corso Torino, a Pinerolo, e dopo che aveva aggredito dapprima due passanti e quindi gli stessi militari.

Protagonista della vicenda, avvenuta giovedì 30 maggio, un 48enne senza fissa dimora, di nazionalità italiana. Prima l’uomo ha colpito la prima vittima a una spalla, poi ha provato a sfilarle una borsa, senza successo: la donna ha trovato rifugio in un ristorante nei paraggi.

Poco dopo il 48enne ha aggredito due uomini di 68 e 74 anni, in attesa del verde al semaforo pedonale, strattonandoli e prendendoli a calci, infine ha tentato di resistere in tutti i modi al fermo dei carabinieri. L’uomo, sopraffatto grazie all’utilizzo dello spray, ha trascorso l’intera giornata in carcere.