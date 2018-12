Pinerolo, ha aggredito coppia di fidanzati con un coltello: 18enne arrestato per tentato omicidio [FOTO e VIDEO]

Custodia cautelare in carcere per un giovane ragazzo colombiano residente a Torino e nullafacente

Hanno litigato per futili motivi

Un ragazzo di 18 anni di nazionalità colombiana, Jonathan Giordano, residente a Torino e nullafacente, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in relazione all’aggressione avvenuta la sera del 10 dicembre scorso in piazza Roma a Pinerolo ai danni di Chris Rostagno, un 29enne che era in compagnia della sua ragazza.

Nel corso della colluttazione il giovane colombiano ha estratto un coltello con cui ha colpito Rostagno. La lite, secondo quanto ricostruito in sede d’indagine, aveva avuto origine per futili motivi legati a dissidi di carattere personale.

Giordano ha inseguito Rostagno con un coltello e l’ha colpito violentemente per ben cinque volte alla schiena. Nel corso dell’aggressione è rimasta colpita anche la fidanzata da una coltellata alla mano.

L’aggressore è stato identificato grazie alla testimonianza delle vittime e alle immagini delle telecamere posizionate nella zona, che hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Il Gip ha già convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per Giordano.