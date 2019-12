Pinerolo, coppia aggredita a colpi di mazza da baseball: tre arresti

Tre gli aggressori fermati, tra i 24 e i 26 anni. Le vittime sono ricoverate all'ospedale, non in pericolo di vita

Caos a Pinerolo, nel giorno di Santo Stefano: una coppia è stata aggredita con una mazza da baseball mentre passeggiava in piazza Foro Boario da tre uomini, tutti tra i 24 e i 26 anni, ora individuati e denunciati dai carabinieri.

CAUSE DA DECIFRARE

Indagini in corso: sono ancora da decifrare le cause dell’accaduto, anche se si suppone che la coppia conoscesse gli aggressori. Le vittime sono ricoverate all’ospedale: più grave l’uomo, che ha riportato un trauma facciale ed è in prognosi riservata. Solo qualche escoriazione per la donna.