Pinerolo, in fiamme autobus con venti ragazzi a bordo: tutti salvi, nessun ferito [FOTO e VIDEO]

Ancora un autobus in fiamme nel Torinese. Intorno alle 8 un mezzo della ditta GTT con a bordo venti studenti delle scuole superiori di Pinerolo e un sergente degli alpini di Pinerolo si è incendiato per cause accidentali mentre transitava sulla SP589 in direzione proprio di Pinerolo.

Il rogo è divampato all’altezza del comune di Roletto e, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche. Tutte le persone a bordo dell’autobus, infatti, si sono immediatamente messe in salvo. Nessuno ha riportato ferite, non si segnalano danni a terzi.

L’autobus del GTT, in circolazione dal 2001, arrivava da Cumiana per portare i ragazzi a scuola a Pinerolo, ragazzi che sono stati poi portati via con un altro pullman. I carabinieri della stazione di Pinerolo sono sul posto per verificare l’accaduto.