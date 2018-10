Pinerolo, il prof scrive all’alunna morta nel crollo del ponte di Genova: “Tutti devono sapere quanto valevi”

“Prof mi raccomando torni da noi l’anno prossimo. Non faccia scherzi. Ci vediamo a settembre”. Sono le parole pronunciata dalla dodicenne di Pinerolo, Camilla Bellasio, al suo insegnante Roberto D’Ingiullo al termine dell’anno scolastico.

Camilla non è mai tornata in classe. Un vuoto incolmabile per la scuola media Brignone. Un dolore incancellabile. Già, perché quel maledetto 14 agosto ha perso la vita insieme a tutta la sua famiglia nel crollo del ponte Morandi di Genova.

Il suo professore ha voluto ricordarla con una lunga lettera su Facebook: “Cercando un libro, ho ritrovato questo. Il biglietto che mi avevi regalato con i tuoi compagni. Sei al centro della foto col tuo sorriso furbissimo e timidissimo. Accanto la tua firma con un cuoricino – ha scritto D’Ingiullo -. Ero venuto a salutarvi a giugno.

“Prof mi raccomando torni da noi l’anno prossimo”

“Non so dove insegnerò. Speriamo”

“Non faccia scherzi. Ci vediamo a Settembre”.

Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le vittime del crollo del ponte. Mi ero rifiutato di crederci. In fondo, da giornalista so che i giornalisti sbagliano: io ho sbagliato tante volte, magari era un errore. E invece no.

Ho scritto ai tuoi compagni pensando che potesse servire e sperando che servisse anche a me. Ho scritto che non può essere giusto che gli altri ti associno solo a quel ponte, spetta a loro ricordarsi e far conoscere agli altri quanto valessi e quanto fosse forte quello che condividete.

Ci provo anche io con i miei nuovi allievi. Racconto di quando hai aiutato un ragazzo sfortunato con una frase e un sorriso che valgono più di centinaia di manuali sull’inclusione, l’integrazione e l’amicizia. Sorrido quando penso ai tuoi: “Vada tranqui, prof” nei giorni prima dell’interrogazione.

Mi sono chiesto a cosa servisse “allenare le vostre menti” se poi il destino sa essere così vigliacco. Ma poi rimaneva un sorriso a pensare a quanto sei speciale e a quanto è speciale quel gruppo. Ieri un mio alunno mi ha chiesto: “Prof, per favore ci racconta qualcosa della sua allieva?”. Anche loro hanno capito che molto rimane e rimarrà.

Ciao Camilla”.