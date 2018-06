Pinerolo, l’ispezione dopo la “rivolta”: scrutini a rischio in sei scuole

Non è passato inosservato il gran viavai di ieri mattina di fronte alla media Silvio Pellico di via Giovanni XXIII a Pinerolo. C’è preoccupazione per gli scrutini svolti e per quelli da svolgere nelle sei scuole (di Pinerolo, Buriasco e Macello) che fanno capo all’Istituto comprensivo 4 di Pinerolo.

E ieri mattina è tornata anche l’ispettrice dell’Ufficio scolastico regionale, che deve fare luce sull’operato della dirigente Patrizia Revello, contestata da inizio anno da sindacati, genitori e insegnanti.

Come denunciato più volte dalla FlcCgil, per bocca della responsabile Rosi Fiore: «Non c’è stato dialogo tra la dirigenza, il personale e le famiglie e diversi atti necessari e dovuti per il funzionamento delle scuole sono venuti a mancare». Non sarebbe la prima volta che la dirigente ha di questi problemi: ci sarebbero stati casi analoghi in zona e il sindacato aveva già ingaggiato una “battaglia” a Luserna San Giovanni, quando la dirigente era stata condannata per condotta antisindacale.

Mercoledì 30 maggio di fronte alla Pellico, sede del Comprensivo 4, si è tenuto un presidio promosso dalle Rsu. Una manifestazione partecipata, malgrado il tempo non incoraggiante, nata per dire «Basta!» e accompagnata dall’icona del fumetto Mafalda, che è conosciuta per quella esclamazione. Nel corso dell’anno, però, le numerose segnalazioni avevano già fatto scattare un’ispe – zione, durata diverso tempo e che sembrava chiusa qualche settimana fa, prima che ieri l’ispettrice facesse ritorno.

C’è molta cautela e riserbo su quanto sta accadendo, ma probabilmente pesa la questione scrutini. Fonti raccontano che l’assenza della dirigente abbia creato non pochi problemi agli scrutini di una primaria giovedì e il timore era che potessero venire annullati. L’ipotesi sembra fortunatamente scongiurata, ma le insegnanti hanno fatto la fila per avere lumi su come comportarsi nei prossimi, per non avere brutte sorprese per loro e per gli alunni.