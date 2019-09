Pinerolo, in ospedale tutti in ansia per il gatto: cade dal tetto, ma sta bene [FOTO]

Ha già fatto il giro del web il messaggio postato sulla pagina Facebook dell’Asl To3. Protagonista della storia, a lieto fine, un gattino di due anni che ieri pomeriggio ha tenuto col fiato sospeso pazienti, medici e infermieri dell’ospedale di Pinerolo. Ecco il post.

“Si dice che abbiano sette vite e questa storia lo dimostra. Ha circa 2 anni il gatto che ieri pomeriggio ha catalizzato l’attenzione di medici, infermieri e pazienti del nostro ospedale di Pinerolo perché incastrato in un cornicione al quinto piano nei pressi del reparto di pediatria. Bloccato in un punto dal quale non riusciva più ad uscire, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per provare a liberarlo”, recita il messaggio.

“Proprio quando i pompieri sono riusciti a raggiungerlo, dopo alcuni tentativi, il gatto è sfuggito nuovamente, ma nella corsa è precipitato giù dal quinto piano. Tra la paura e lo stupore in tanti erano increduli quando lo hanno visto rialzarsi sulle sue zampette. Intervenuto il nostro veterinario reperibile, questo tenace gattino, un maschio di colore bianco, si trova adesso in una clinica veterinaria del Pinerolese perché nella caduta ha subito alcuni traumi ed è in osservazione per essere curato al meglio”, la nota rassicurante.

Infine i ringraziamenti: “Grazie ai Vigili del Fuoco per l’intervento e grazie al nostro servizio veterinario. Se qualcuno volesse adottarlo o desidera avere più informazioni può telefonare al servizio veterinario di Pinerolo 0121235483. È un gattino forte e lo ha dimostrato”.