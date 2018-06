Pinerolo, perseguita e rapina l’ex compagna: stalker in manette

Perseguita l’ex convivente e finisce in manette. Dietro le sbarre è finito un 41enne di Pinerolo, che, dopo aver inseguito in auto la sua ex compagna, le ha strappato la borsa di mano per sottrarle il portafogli.

L’episodio è solo l’ultimo in ordine di tempo: la vittima, una ventenne pinerolese, subiva da mesi minacce e pedinamenti.

I due si sono lasciati nel 2018 a causa dei continui litigi, ma l’uomo non ha mai accettato la fine della loro relazione. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile.