A Pinerolo treni in tilt per 2 ore. Canavesana: tutti i giorni è caos

Se la settimana per i pendolari del sistema ferroviario metropolitano è iniziata in modo pessimo, con ritardi e cancellazioni sulla Rivarolo-Chieri, ieri non è andata meglio. Nuovi disagi si sono registrati sin dalla prima mattina, sia sulla linea Torino-Pinerolo, gestita da Rfi, sia sull’ormai famigerata Canavesana (la Sfm1 Rivarolo-Chieri, appunto) con cancellazioni e ritardi che tra le due linee hanno persino superato l’ora. Sulla tratta da e per Pinerolo, il problema è sorto alle 6,20 di ieri mattina: l’ennesimo guasto all’infrastruttura, tra Pinerolo e Piscina, ha di nuovo mandato in tilt la circolazione sulla tratta ferroviaria Torino-Pinerolo, proprio in un orario affollato da pendolari che vanno al lavoro o giovani che vanno a scuola.

I tecnici hanno risolto il problema verso le 8,05 ed è ripartita così la circolazione, ma intanto i disagi sono stati notevoli. Il bilancio lo fornisce Rfi, gestore della rete ferroviaria: due treni regionali sono stati cancellati e sette hanno subito ritardi fino a un’ora e venti.

I pendolari non hanno mancato di sollevare numerose polemiche, lamentando che le informazioni non sono state diffuse tempestivamente e così si è provveduto con un tam tam di messaggi e su Internet per aggiornarsi su orari e luoghi di partenza. Inoltre chi, in alternativa, ha preso il bus, si è trovato ovviamente i pullman imballati. Non è andata meglio sulla Sfm1. Due i treni soppressi: quello delle 6,01, sulla tratta da Trofarello e Chieri e quello delle 8.50 in partenza da Chieri. Quest’ultima cancellazione ha sollevato tra gli utenti moltissime polemiche, visto che si tratta di un problema che si palesa ormai quasi ogni giorno obbligando molti a dirottarsi su treni e auto private per poter raggiungere il luogo di studio o lavoro.

E le proteste sono state ancora più accese, perché è di questi giorni la notizia di un aumento dei costi dei biglietti ferroviari e degli abbonamenti per chi usufruisce del servizio all’interno della zona formula e delle sue estensioni. L’aumento partirà dal primo dicembre. La domanda è la stessa per tutti i pendolari: perché pagare abbonamenti, anche salati, per poi non riuscire a sfruttare i mezzi pubblici? Una protesta diffusa che ha portato alcuni pendolari a lanciare, lunedì, una raccolta firme da destinare alla Gtt che gestisce la Sfm1 affinché si trovino delle soluzioni concrete in attesa del passaggio a Trenitalia. Passaggio, quest’ultimo, previsto per la fine dell’anno ma che potrebbe ulteriormente slittare.

Sul tema, martedì il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta ha depositato un ordine del giorno in Regione. Si vuole fare chiarezza sui tempi del passaggio che dovrebbe portare miglioramenti strutturali a tutta la linea e un incremento del servizio.