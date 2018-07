Pinerolo, volano sputi, calci e pugni tra due coppie di amici: tutti denunciati

La rissa, iniziata in strada, è poi proseguita in un appartamento: uno dei giovani era convinto che la sua fidanzata, su consiglio dell’amica, lo tradisse

Quello che doveva essere un appuntamento tra due coppie di amici è sfociato, invece, in rissa. Sputi, calci e pugni a causa di un presunto tradimento. E’ successo la scorsa notte a Pinerolo. Protagonisti della vicenda due ragazzi di 22 e 28 anni e due ragazze di 17 e 18 anni, tutti denunciati per rissa aggravata. Due di loro sono stati anche denunciati per violazione di domicilio.

IL FATTO.

Le due coppie si sono incontrate intorno all’1 in via Trieste: uno dei due giovani era convinto che la sua fidanzata, su consiglio dell’amica, lo tradisse. Ben presto la situazione è generata e la lite, cominciata in strada, è proseguita in un appartamento di via Vescovado. I giovani sono stai poi soccorsi dai medici del 118: hanno riportato ferite guaribili in meno di 20 giorni.