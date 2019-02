Pioggia gelata: chiusa A26 nell’Alessandrino

AutoautouÈ stato chiuso in serata il tratto di Ovada della A26 Genova-Gravellona, in entrambe le direzioni, compresa la diramazione Predosa-Bettole. La Protezione Civile fa sapere che i caselli sono presidiati dalle forze dell’ordine e che è stato attivato il piano neve della Prefettura. Chiuso anche lo svincolo della A21 Torino-Piacenza in direzione della A26. Situazione sotto controllo sulla viabilità ordinaria, anche se sono segnalati tratti ghiacciati sulle Provinciali dell’Acquese, in provincia di Alessandria.