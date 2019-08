Pioggia e grandine sferzano Torino, bomba d’acqua mette in ginocchio Chieri: scatta l’allerta gialla

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, tegole cadute ed alberi sradicati. Danni a Rivoli, Collegno, Grugliasco e Moncalieri

Piove ed anche forte su Torino. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, sul capoluogo piemontese, con pioggia mista a grandine. In particolare, il maltempo ha interessato la periferia sud della città.

NUMEROSE CHIAMATE AI VIGILI DEL FUOCO

Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti, tegole cadute in strada ed alberi sradicati dal vento. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Rivoli, Collegno e Grugliasco, cittadine alle porte di Torino.

CHIERI IN GINOCCHIO: VENTO A 100 KM ORARI

Forti danni, tuttavia, sono stati segnalati anche Chieri dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 chilometri orari: alcuni alberi sono stati abbattuti ed i tetti scoperchiati. La tempesta di grandine, acqua e vento (una vera e propria “bomba d’acqua“) ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi.

CHICCHI DI GRANDINE TRA I 4-5 CM DI DIAMETRO

Protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale si sono rimboccati le maniche per mettere in sicurezza la cittadina della provincia torinese. La grandine ha provocato disagi anche ad Andezeno e Marentino, sempre nel Torinese, ed a Schierano, Cerreto d’Asti e Castelnuovo don Bosco nell’Astigiano (dove i chicchi hanno raggiunto i 4-5 centimetri di diametro). E problemi, infine, sono stati segnalati pure a Moncalieri.

EMESSA L’ALLERTA GIALLA

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), ha emesso una allerta gialla per le prossime ore. Secondo le previsioni i fenomeni temporaleschi, associati a forti raffiche di vento, tenderanno a esaurirsi a partire dalla serata di domani. Le temperature sono segnalate in diminuzione nei valori minimi.