Pioggia + incuria. E Torino affoga

Ormai l’abbiamo capito: quando il cielo sembra incombere, sempre più grigio e cupo e si avvertono in lontananza i brontolii dei tuoni, sta per arrivare una sorta di monsone nostrano capace, come ieri, di rovesciare un fiume di pioggia su strade e campagne. Tempesta di grandine compresa. E noi finiamo a bagno perché i tombini, già intasati saltano e diventano fontane, i sottopassi si allagano, le strade si trasformano in torrenti.

E mentre il centralino dei vigili del fuoco va il tilt ne capitano di ogni: da chi deve essere salvato dall’auto sommersa, a chi deve abbandonare la propria casa, a chi cerca di proteggere i negozi che, essendo a filo strada, sono i primi ad andare a bagno. Un bollettino da emergenza rossa. Che non è il primo e, purtroppo, non sarà l’ultimo viste le bizze di questa estate un po’ pazza.

Che fare? Allargare le braccia guardando in su, verso il buon Dio aspettando miracoli, non basta. Occorre attrezzarsi visto che questi rovesci stanno diventando quasi la quotidianità. Magari cominciando dai tombini, che devono essere puliti e funzionanti, dai rii spesso sommersi da vegetazione infestante. E poi occorre dotare i sottopassi di pompe svuotanti, capaci di assorbire l’impatto dell’acqua che trasforma le strade in torrenti. Cose già dette e ridette, ma dimenticate per ignavia. Allarmi compresi.

Come accade nelle emergenze, serve un piano. Per la potatura degli alberi (ieri ne sono caduti due, bloccando i tram 15 e 16), come per le sponde dei fiumi che ad ogni acquazzone subiscono danni che poi restano lì, ignorati e pericolosi. Il fatto che questa volta sia andata bene, che non ci sia scappato il morto, a parte un micino annegato e non ci siano stati feriti gravi non giustifica il restarsene con le mani in mano aspettando che il sole rimargini le ferite. La nostra Torino ammalata cronica di scarsa manutenzione proprio non ce la fa a subire lo choc dei monsoni coniugati all’incuria di anni.

