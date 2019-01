Piola da 30 e lode

A me piace andare per piòle. Ce ne sono sempre meno, ma quando ne trovo una vera mi ci rifugio come se rientrassi in una specie di placenta, perché vi risento il profumo della gioventù. Di una ho parlato anche qui, quando chiuse per la morte del proprietario, l’anno scorso: la “Grande asportazione vini da Erminio” in corso San Maurizio angolo via Verdi.

Temevo che sarebbe stata rifatta da cima a fondo e riaperta come vineria da fighetti. Invece Emanuele, il nipote di Erminio, ha fatto un miracolo. L’ha restaurata amorosamente lasciandola identica a com’era quando ci andavo da goliardo: stesse sedie, tavoli, bancone, vecchio frigo, orologio, specchi molati, uova sode e rubinetti del vino sul bancone. Cibi semplici, prezzi modici… ha avuto subito successo, specie fra i giovani.

Ci sono andato un po’ di volte, e ho cantato tra il plauso dei presenti le vecchie canzoni piemontesi del mio repertorio. Ma è più giusto che i giovani cantino le loro. L’altra sera c’era un duo chitarra-sax che faceva blues in modo egregio. L’effetto era strano: la scenografia era la stessa di 60 anni fa, ma con quella musica avremmo potuto essere a Parigi come a New York.

Era ancora una piola? Sì. La piola la fanno i clienti. 60 anni fa c’erano le tampe liriche, col pianoforte, dove si cantavano le romanze e le canzoni di ieri. Anche adesso si canta roba di ieri con altri strumenti, solo che lo ieri è avanzato. Per il resto mancava il fumo, ma la sala era piena di brio. Quattro giovani giocavano a tarocchi ad un tavolo, altri chiacchieravano, pochissimi a spulciare il cellulare. Sì, piola promossa col 24 tra arredo, cibo, vini, avventori e musica. Ma solo per invidia. Avessi ancora 20 anni come loro, le darei 30 e lode.

