Piossasco, auto contro scuolabus: feriti due bambini [LE FOTO]

Il pulmino è finito in un fossato. I piccoli studenti sono stati trasportati all'ospedale di Rivoli: non sono gravi. Cure mediche anche per i due conducenti

E' successo questa mattina in via XXV Aprile

Urta con la sua auto uno scuolabus, che finisce in un fossato: il bilancio è di quattro feriti (tutti in modo lieve), tra cui due bambini di 8 e 10 anni. E’ successo questa mattina in via XXV Aprile a Piossasco, in provincia di Torino.

IL FATTO.

Lo scuolabus della ditta Cavourese stava girando a sinistra, quando è stato centrato da una Fiat Punto che aveva effettuato la stessa svolta dopo aver superato una alcune auto in coda. Il pulmino, che trasportava diversi piccoli studenti, è poi finito in un piccolo fossato che costeggia la carreggiata.

I due bimbi feriti sono stati trasportati all’ospedale di Rivoli. Anche i due conducenti sono stati soccorsi dai medici del 118.

Carabinieri e polizia municipale stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in regione Milone.