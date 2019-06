Piossasco: precipita dal parapendio, salvo per miracolo

Si è salvato per miracolo, dopo aver perso il controllo del mezzo con cui si era lanciato con il parapendio dal monte San Giorgio, a Piossasco. Grande paura prima del sospiro di sollievo nella serata di ieri, protagonista un uomo precipitato nella boscaglia.

Poco prima di atterrare sugli alberi, l’appassionato aveva dato l’allarme con il segnalatore luminoso dando modo ad alcuni testimoni di allertare i soccorsi. Quando sono giunti sul posto, gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e del 118 hanno ritrovato dei drappi di tela sui rami di alcuni alberi.

L’uomo, per fortuna, era riuscito a liberarsi dell’imbragatura e a mettersi in salvo autonomamente. È stato ritrovato in buone condizioni di salute e portato precauzionalmente al pronto soccorso. Per lui solo qualche contusione e un grosso sospiro di sollievo: poteva andare decisamente peggio.