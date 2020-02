Piossasco, uomo e donna trovati morti in un appartamento di via Robert Capa [LE FOTO]

Shock a Piossasco, in prima mattinata: un uomo e una donna, entrambi sui 30 anni, sono stati trovati morti in un appartamento di via Robert Capa 35. La scoperta in seguito ad una segnalazione al 112 di grida di aiuto, che provenivano dal luogo dell’accaduto.

Le vittime erano i coniugati Andreas Trabuio Raae Pedersen, nato in Danimarca, e Anna Sergeevina Marochkina, nata in Russia. Questa una delle loro foto insieme, pubblicata da lui su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Scottish wedding, big congrats Jennifer and George Kean Proudfoot Un post condiviso da Andreas Pedersen (@andreasklokpedersen) in data: 21 Set 2019 alle ore 2:02 PDT

INDAGINI IN CORSO

Sul posto una locale pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta di casa. I due corpi deceduti sono stati trovati uno sopra l’altro e presentavano entrambi ferite da arma da taglio. Indagini in corso: l’ipotesi più probabile sembra quella di un omicidio/suicidio al culmine di una lite.