Piove forte, lui corre per non bagnarsi: perde l’equilibrio e…cade in un canale pieno d’acqua!!

Incredibile quello che accade in questo video. Un uomo attraversa la strada sotto la pioggia battente. Corre per guadagnare un riparo e mettersi, così, all’asciutto. Va di fretta in mezzo alle nuvole d’acqua sollevate dal passaggio delle auto, ma eccolo, di punto in bianco, perdere l’equilibrio e…cadere a capofitto in un canale ricolmo d’acqua!! E meno male che non voleva bagnarsi!!